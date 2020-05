Roma, si ferma anche Perotti. Schick verso Lipsia

La Roma, come le altre squadre di Serie A, sta svolgendo sedute d'allenamento individuali. Squadra divisa a gruppi, a lavoro a Trigoria in orari diversi. E, dopo quello di Pau Lopez, è arrivato anche il secondo infortunio: a fermarsi, questa volta, è stato Diego Perotti. Il problema dell'argentino, in realtà, non preoccupa molto: non si tratta di una lesione, ma di una distrazione muscolare. L'argentino ha iniziato le terapie ma non sarà costretto a un lungo stop, dovrebbe rientrare in pochissimi giorni. Presto sarà quindi nuovamente a disposizione per iniziare con Fonseca gli allenamenti collettivi. Nella prima settimana di questa fase non saranno disputate partitelle, che saranno introdotte soltanto dalla seconda settimana.

Schick a titolo definitivo al Lipsia

Capitolo mercato. Dopo due difficili stagioni alla Roma, Patrik Schick si è ritrovato al Lipsia. L'attaccante, prima della sospensione del campionato, aveva realizzato ben 7 gol in 15 partite in Bundesliga. Il Lipsia lo aveva preso l'estate scorsa in prestito oneroso a 3,5 milioni più 500 mila euro di bonus, 4 milioni totali per averlo nella stagione in corso. Il diritto di riscatto è fissato a 28 milioni più 1 di bonus, legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Il club tedesco ha però chiesto uno sconto e sta trattando con la Roma. Il Lipsia ritiene che, a causa di quest'emergenza per il coronavirus, debba pagare il cartellino di Schick 25 milioni, i giallorossi ci stanno pensando e chiedono un pagamento in unica soluzione. Il risultato finale non cambierà: l'attaccante ceco classe 1996 passerà presto a titolo definitivo alla società della Red Bull.