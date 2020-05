Il Consiglio Federale ha stabilito che Serie A, Serie B e Serie C potranno concludere la stagione, mentre ha imposto lo stop per i dilettanti. Le date: la deadline per il 2019-2020 è il 31 agosto, ma i campionati dovranno terminare entro il 20 per lasciare spazio alla Coppa Italia

Sì al calcio professionistico , stop ai campionati dilettantistici . È quanto ha stabilito il Consiglio federale della Figc . La Federcalcio ha deliberato che l a stagione 2019-2020 dovrà concludersi entro il 31 agosto , ma per Serie A, Serie B e Serie C la deadline è quella del 20 agosto . La discrepanza tra le due date è dovuta alla Coppa Italia : la Figc lascia liberi gli ultimi 11 giorni di agosto per concludere anche la coppa nazionale. Nel comunicato finale, in cui viene indicata nel primo settembre la data d'inizio per la stagione 2020-2021 , la Federazione spiega i tre possibili scenari, ovviamente legati all'epidemia da coronavirus nel Paese.

Attesa per il 28 maggio

A questo punto bisogna aspettare il prossimo 28 maggio per capire quando e se il calcio potrà ripartire. È la data indicata dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, per la decisione finale. In caso di via libera da parte del Comitato tecnico scientifico e del governo la data di ripartenza della Serie A potrebbe essere quella del 13 giugno. L'altra ipotesi è quella del 20 giugno. In realtà la Federcalcio ha sospeso fino al 14 giugno le competizioni, adeguandosi al nuovo decreto del presidente del Consiglio. Ad oggi, dunque, i campionati non possono riprendere prima del 15, ma la Figc è ottimista sulla possibilità di ottenere una deroga.

Calcio dilettantistico e Serie A femminile

Nel comunicato al termine del Consiglio Federale la Figc spiega così la decisione di sospendere le competizioni dalla Serie C in giù. "Per l'attività dilettantistica, valutate le condizioni generali e l'eccezionale situazione determinatasi a causa dell'emergenza Covid-19, il Consiglio ha deliberato di interrompere definitivamente tutte le competizioni". Infine sulla Serie A femminile: "È stato deciso di verificare nei prossimi giorni le condizioni di ripresa in base all'applicabilità dei protocolli sanitari da parte dei club e alla disponibilità di contributi da parte della Figc".