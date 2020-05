Milan, nuovo giro di tamponi a tutta la rosa

Secondo giro di tamponi per i giocatori del Milan che si sono ritrovati tutti insieme alle 9 del mattino, 48 ore dopo il primo tampone, che era risultato negativo per tutti quelli che l'avevano fatto. Ricordiamo che Franck Kessie invece prosegue la quarantena a casa dopo il ritorno dalla Costa d'Avorio. Per tutti gli altri, i risultati di quest'ultimo test arriveranno nelle prossime ore e consentiranno al Milan, se dovessero essere ancora negativi, di tornare ad allenarsi in gruppo. Sono ormai due settimane infatti che i rossoneri portano avanti allenamenti individuali con giocatori distribuiti su più campi e a diversi orari.

Primo allenamento (quasi) di gruppo

In mattinata c'è stato il primo allenamento per tutti allo stesso orario, ma sempre mantenendo il distanziamento tra un giocatore e l'altro. Aspettando l'esito del secondo tampone, il Milan spera di poter tornare ad allenarsi già sabato in gruppo e senza alcuna restrizione, almeno in campo, per dare un segnale di normalità e poter iniziare la preparazione vera e propria in vista della ripresa del campionato.