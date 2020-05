Auguri Pozzo, 79 anni per il patron dell'Udinese

79 anni festeggiati per un terzo in Serie A. Il 25 maggio 1941 nasceva a Udine Giampaolo Pozzo, l'imprenditore che ha legato stabilmente il suo nome a quello dell'Udinese. È il proprietario, o meglio il patron, più longevo della Serie A: 34 anni di dirigenza della sua società. Ha superato in questa particolare classifica anche Achille Lauro, presidente del Napoli dal '36 al '69, Silvio Berlusconi e Renato Dall'Ara . Un cammino inziato in salita con l'acquisto della squadra friulana nel maggio del 1986 con un meno 9 in dote per la stagione successiva. Pozzo è stato uno dei primi presidenti imprenditori del calcio, lungimirante e programmatore. Non a caso la sua Udinese è in Serie A da 25 anni consecutivi.

Scopritore di talenti, tra cui 4 capocannonieri (Di Natale per 2 volte, Bierhoff e Amoroso) ha festeggiato per 11 volte l'Udinese in Europa con il traguardo più bello: la qualificazione in Champions League nel 2005. Giampaolo Pozzo, carattere forte e tenace, ha voluto e realizzato la Dacia Arena, lo stadio gioiello della città di Udine, progetto su cui ha lavorato per lungo tempo e che vorrebbe perfezionare ancora con la parte legata alle attvità extra calcio. E non si vuole fermare: nonostante negli anni si siano rincorse voci di una volontà di lasciare, il numero uno friulano non ha nessuna intenzione di abbandonare la sua creatura. Ha un sogno che nel giorno del compleanno diventa un regalo da farsi: tornare in Europa prima possibile .