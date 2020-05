Allarme per il momento rientrato in casa rossoblù. Dopo l’annuncio di un sospetto caso di positività al Covid-19 per un componente dello staff tecnico, il Bologna – attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web – ha comunicato che i nuovi esami ai quali è stato sottoposto il tesserato hanno dato esito negativo. "Il primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio ha dato esito negativo. Nelle prossime ore verrà effettuato un ulteriore e definitivo esame di approfondimento. In via precauzionale comunque l’allenamento di oggi sarà in forma individuale", si legge nel comunicato del club rossoblù. Si dovrà attendere dunque l'esito anche del secondo test di controllo per sciogliere ogni dubbio e consentire così alla squadra di poter riprendere gli allenamenti collettivi, ma certamente quello che sembra al momento è che si sia trattato di un "falso positivo".

"Sospetto caso di positività", la ricostruzione dell'accaduto

Dopo un nuovo giro di tamponi effettuato nella giornata di mercoledì, il Bologna aveva reso noto il sospetto caso di contagio al Coronavirus per un membro dello staff tecnico. "L’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro", recita il comunicato del club. Un pericolo che i nuovi esami effettuati giovedì sembrano però aver fortunatamente scongiurato, ma per avere la certezza sarà necessario un nuovo tampone.