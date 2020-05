Gravina a Sky: "Ecco come ripartirà il calcio"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato ospite di Sky Sport. Tanti i temi toccati: “Il calcio esce rafforzato, nonostante momenti di tensione. I rischi sono alti, ma dobbiamo governarli. Abbiamo convissuto con il cialtronismo, ma dovevamo ripartire per i tifosi”. Sull’eventualità dei playoff in caso di nuova sospensione: “Solo se momentanea. In caso di stop definitivo, ricorreremo a un algoritmo che tuteli i meriti sportivi. I contratti dei calciatori? Stiamo lavorando a un accordo"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato ospite di Sky Sport 24 nello ‘Speciale Ripartenza’. Il calcio è pronto a ricominciare dopo il lungo lockdown a causa dell’emergenza Covid-19. “Siamo sempre attenti, siamo a una fase sempre meno complessa ma il momento è delicato: programmare per la ripartenza, con rischi sempre molto alti – ha spiegato -. L’Italia dal primo momento si è affidata alla rete di organizzazioni coordinate dalla UEFA. Non potevamo essere estranei alla ripartenza tra i grandi campionati d’Europa. La Francia? Sono contento di non aver letto la pagina dell’Equipe in Italia. Portiamo a casa un risultato importante nel panorama nazionale. Ha influito la nostra determinazione, ma è stata molto utile la mano che ci è stata data dalla UEFA”. Questa la fotografia del calcio italiano dopo la giornata di giovedì: “Ne usciamo rafforzati – ha detto Gravina -. L’incontro di giovedì scorso con il ministro Spadafora, a differenza di quanto accaduto in altre circostanze, è stato di condivisione e armonia. Eravamo tutti sollevati da un grande peso. Abbiamo dimostrato coerenza fin dall’inizio, prendendo coscienza di limiti e pregi. Abbiamo sempre avuto confronti interni ed esterni. Ci sono stato momenti di tensione, ma ne usciamo con forza e dando un messaggio di speranza. I rischi sono sempre presenti, dobbiamo governarli e questo dipende dalla responsabilità e anche dalla fortuna”.

Gravina: "Abbiamo convissuto anche contro il cialtronismo" C’è stato un momento in cui si è temuto di non poter ripartire: “Ovviamente la preoccupazione è stata molto forte – ha detto Gravina -. Abbiamo vissuto momenti di complessità, dovendo convivere anche con il cialtronismo. Abbiamo oltrepassato i filosofi dell’ovvio, gli anfitrioni dell’emergenza e quelli che non bisognava fare nulla. Abbiamo sempre avuto la consapevolezza di dover ripartire, perché per i tifosi è condivisione ed empatia, ma anche bellezza ed occupazione”. Il periodo appena vissuto ha insegnato molto al presidente Gravina: “E’ stato un periodo complesso per l’intero Paese, davvero impegnativo e costernato da una serie di aspetti che hanno evidenziato il vero volto dei personaggi che ti circondano. Bisogna fare dei distinguo e mettere da parte alcuni soggetti che sono positivi solo all’apparenza. Mi ha insegnato molto questo periodo, ho seguito le indicazioni di Papa Francesco. Eravamo vulnerabili e fragili, ora mi sento più forte e deciso rispetto a prima”. Il calendario intasato potrebbe anche portare a un nuovo format nel 2021 per agevolare la Nazionale, impegnata agli Europei: “Se partiamo il 12 settembre, intensificando i calendari, dovremmo farcela. C’è un articolo che consente alla FIGC di attuare format differenti, ma l’intenzione è quella di tenere i campionati come sono. Se fosse necessario, potremmo attuare un nuovo format”.