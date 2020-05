Serie A riparte il 19 giugno con Atalanta-Sassuolo

Dopo il semaforo verde del governo per la ripresa del campionato, la Lega di A si è riunita per sciogliere i nodi del calendario. Si ripartirà dai recuperi della 25^ giornata, in particolare da Atalanta-Sassuolo, in programma il 19 giugno, un giorno prima rispetto a quanto dichiarato dal ministro Spadafora. Il primo stadio a ospitare un match della Serie A post coronavirus sarà il Gewiss Stadium di Bergamo, la città italiana più colpita dall'epidemia. La Dea ospiterà il Sassuolo, che contro il Brescia aveva giocato l'ultima partita prima del lockdown. Caputo aveva segnato una doppietta e si era reso protagonista di un'esultanza significativa, con quel cartello "andrà tutto bene, restate a casa", che aveva fatto il giro del mondo. Prima verrà completata la Coppa Italia con le semifinali di ritorno previste per il 13 e 14 giugno e la finale il 17. Di seguito il calendario con le prime partite della ripartenza, in attesa che vengano ufficializzate le giornate dalla 27^ alla 38^.

Calendario recuperi 25^ giornata (19-20 giugno)