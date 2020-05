L'attaccante pugliese esibisce un nuovo taglio di capelli di colore biondo platinato verso la ripartenza della Serie A. Il club mostra il look sui social e lo definisce "l'atomico biondo che fa impazzire il mondo"

Nell'ultima partita giocata in Serie A prima del lockdown, il 3-0 del suo Sassuolo al Brescia del 9 marzo, aveva segnato una doppietta e lanciato un messaggio su un foglietto mostrato alla telecamera nel Mapei stadium deserto per le misure contro il Coronavirus: "Andrà tutto bene, restate a casa". A quasi tre mesi da quella data, Ciccio Caputo si prepara alla ripartenza del campionato con un look stravagante. Il centravanti originario di Altamura ha esibito un nuovo taglio di capelli e soprattutto un nuovo colore: biondo platino, scelta evidenziata dalle foto pubblicate sugli account social del Sassuolo. "L'atomico biondo che fa impazzire il mondo" è la didascalia che accompagna gli scatti, ispirata allo spot di una celebre bevanda analcolica.

Decisione originale per l'attaccante classe 1987, a segno 13 volte nelle 24 partite sin qui giocate nella Serie A 2019/2020 con la maglia neroverde. Nuova testa, stessa voglia di fare gol: Caputo si prepara così al ritorno in campo. Con l'obiettivo di arrivare a 20 gol stagionali, anche perché a quel traguardo il suo idolo Del Piero gli ha già promesso una cena.