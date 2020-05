Serie A, chi fa più gol nelle ultime 12 giornate? CLASSIFICA

18/25

8. ARKADIUSZ MILIK (Napoli): 23 gol



2018-2019: 3 gol

2017-2018: 4 gol

2016-2017: 1 gol

2015-2016: 12 gol

2014-2015: 3 gol



L'ultima all'Ajax, prima di passare al Napoli, è la stagione dei record per il polacco: 21 gol in 31 partite, di cui 12 nelle ultime 12. In questa stagione è a quota 9: gli servirebbe un finale identico per ripetersi