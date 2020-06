La Lega Serie A ha ufficializzato le date del calendario fino alla 35.a giornata. Ad inaugurare la ripartenza, però, saranno le semifinali di Coppa Italia e i recuperi della 25^ giornata. Ecco tutte le partite che vedranno impegnati i bianconeri fino al termine della stagione: si parte dalla Coppa Italia e dalla trasferta di Bologna in campionato, si chiude in casa contro la Roma

È tempo di ricominciare. Dopo l’ok ricevuto dal governo, sono state ufficializzate le date per la ripresa. La Juventus (capolista con 63 punti), dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan e l'eventuale finale, tornerà in campo in Serie A per difendere il primato il 22 giugno al Dall’Ara di Bologna, contro una delle formazioni che ha messo più in difficoltà i bianconeri nel girone d’andata.

La prima in casa, invece, vedrà la squadra di Sarri opporsi al Lecce, in piena lotta salvezza, il 26 giugno. Punta alla permanenza in Serie A anche la successiva avversaria, il Genoa. La gara di Marassi farà da antipasto a un ciclo di tre partite che per la Juve sarà uno snodo cruciale per la rincorsa al 9° scudetto consecutivo. Si partirà dal derby della Mole contro il Torino, si proseguirà con l’appuntamento interno contro il Milan e si finirà con la sfida contro l’Atalanta, anche questa all’Allianz Stadium.

L’incontro seguente nella casa dei bianconeri sarà quello, probabilmente, decisivo per la stagione: il big match contro la Lazio, il 20 luglio. Prima, però, ci sarà da superare in trasferta l’ostacolo Sassuolo, mentre dopo la gara contro i biancocelesti si volerà ancora lontano da Torino per affrontare l’Udinese. Il calendario per la squadra di Sarri proseguirà con l’incrocio casalingo contro la Samp e la successiva gara esterna in casa del Cagliari, prima dell’attesissima ultima giornata. La Juventus chiuderà, infatti, il suo campionato all’Allianz contro la Roma.

Il calendario della Juventus

SEMIFINALE DI RITORNO DI COPPA ITALIA (13 giugno)*: Juventus -Milan

(13 giugno)*: -Milan FINALE DI COPPA ITALIA (17 giugno)**: Juventus -X?

(17 giugno)**: -X? 27^ GIORNATA (22 giugno, ore 21.45): Bologna- Juventus

(22 giugno, ore 21.45): Bologna- 28^ GIORNATA (26 giugno, ore 21.45): Juventus -Lecce

(26 giugno, ore 21.45): -Lecce 29^ GIORNATA (30 giugno, ore 21.45): Genoa- Juventus

(30 giugno, ore 21.45): Genoa- 30^ GIORNATA (4 luglio, ore 17.15): Juventus -Torino

(4 luglio, ore 17.15): -Torino 31^ GIORNATA (7 luglio, ore 21.45): Milan- Juventus

(7 luglio, ore 21.45): Milan- 32^ GIORNATA (11 luglio, ore 21.45): Juventus -Atalanta

(11 luglio, ore 21.45): -Atalanta 33^ GIORNATA (15 luglio, ore 21.45): Sassuolo- Juventus

(15 luglio, ore 21.45): Sassuolo- 34^ GIORNATA (20 luglio, ore 21.45): Juventus -Lazio

(20 luglio, ore 21.45): -Lazio 35^ GIORNATA (23 luglio, ore 19.30): Udinese- Juventus

(23 luglio, ore 19.30): Udinese- 36^ GIORNATA (da definire): Juventus -Sampdoria

(da definire): -Sampdoria 37^ GIORNATA (da definire): Cagliari- Juventus

(da definire): Cagliari- 38^ GIORNATA (da definire): Juventus-Roma

* data da confermare

** in caso di qualificazione