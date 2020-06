L'obiettivo resta l’accesso alla prossima Champions League, traguardo da raggiungere nel finale di stagione. Ecco la missione della Roma di Paulo Fonseca, squadra al lavoro con grande intensità per risalire dal 5° posto e raggiungere l’Atalanta che la precede in classifica. Ancora in corsa in Europa League, i giallorossi sono attesi da ostacoli e scontri diretti d’alta classifica fino al termine della Serie A.

Si ricomincia dalla 27^ giornata, impegno casalingo contro la Sampdoria dell’ex Ranieri prima della difficile trasferta a San Siro con il Milan. Il ritorno a casa prevede l’esame Udinese, poi un altro big match esterno contro il Napoli che attualmente è lontano 6 punti proprio dalla Roma. Seguono le sfide casalinghe contro Parma e Verona intervallate dalla trasferta di Brescia, poi sarà Roma-Inter, il 19 luglio.

A seguire tappa a Ferrara contro la Spal attualmente penultima, il test sul proprio campo con la Fiorentina e il gran finale fuori casa contro le due torinesi: alla penultima c’è il Torino, poi si chiuderà con la Juventus in due impegni che i giallorossi persero nel girone d’andata. Obbligatorio fare meglio per Fonseca nel rush finale, d’altronde la missione Champions resta nei pensieri della sua Roma.

Il calendario della Roma