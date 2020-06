Hellas Verona, nuovo logo dal 1° luglio 2020. FOTO

Una nuova veste grafica, moderna e all’avanguardia, ma che allo stesso tempo racconti la storia e la tradizione del club: a distanza di 25 anni dall’ultimo cambiamento, l’Hellas Verona cambia logo e lo fa a partire dal 1° luglio 2020, "all’inizio di un nuovo decennio, ricco di sfide sportive e aziendali, e in un arco temporale nel quale si celebreranno tre anniversari importanti: il 120° e il 125° compleanno del Club (nel 2023 e nel 2028), ma anche il 40° anniversario dello Scudetto (nel 2025)", si legge nel sito ufficiale del club. Un “ritorno al futuro” per il Verona, che per il restyling del nuovo stemma sociale ha optato per una moderna evoluzione del logo scelto nel 1995, che dapprima era a quattro colori (giallo, blu, bianco, nero) e che poi è diventato a sette colori (giallo, blu, bianco, oro, verde, rosso, nero) e che invece adesso ne avrà solo due: il giallo e il blu.

Sarà il sesto logo della storia del club

"Gli elementi caratterizzanti si ispirano al simbolo ideato e utilizzato, a partire dal 1984, dall’Hellas Verona di Osvaldo Bagnoli. Un simbolo che è parte integrante anche del logo sinora utilizzato: due teste di mastino in posizione bifronte, che includono la scala a quattro pioli della Signoria dei Della Scala. La dicitura societaria Hellas Verona FC è l’elemento portante e di armonica congiunzione di tutti gli elementi", si legge nella presentazioni del nuovo logo da parte del Verona sul proprio sito ufficiale. Quella che verrà ufficialmente utilizzato dal club a partire dal 1° luglio 2020 sarà il sesto logo della storia del club: il primo nato nel 1903, il secondo nel 1945, il terzo nel 1965, il quarto nel 1984 e infine quello utilizzato dal 1995 ai giorni nostri.