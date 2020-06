Anche la Roma ha deciso di unirsi nel sostegno a tutto il movimento antirazzista, in seguito all’uccisione di George Floyd, cittadino afroamericano di Minneapolis morto durante un arresto violento. I giallorossi, compreso Paulo Fonseca, si sono fatti fotografare tutti inginocchiati, con la stessa posa utilizzata dal poliziotto che ha soffocato Floyd. "L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, e i suoi giocatori oggi si sono inginocchiati prima dell'allenamento come segno di supporto per #BlackLivesMatter" si legge sui canali social della Roma. Già diversi club hanno fatto un gesto simile, come il Liverpool e il Chelsea.