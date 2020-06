Detto, fatto. Leonardo Bonucci e sua moglie Martina Maccari hanno passeggiato nel pomeriggio per le strade di Torino. Nessuna gita familiare, l'obiettivo era ben chiaro: consegnare di persona 19mila mascherine multiuso a 19 diverse associazioni della città impegnate in campo sociale. Con una particolarità, ovvero che tali dispositivi di protezione e prevenzione - prodotte da Marco Lucchese, già marketing manager del Treviso negli anni d’oro e amico del centrale bianconero - presentano l’autografo del giocatore scritto in nero all’altezza della bocca. Scarpe da ginnastica, maglietta a maniche corte approfittando del clima piacevole di inizio giugno e ovviamente guanti, con tanto di attenzione al distanziamento sociale in accordo con la Juventus: con tutte le precauzioni del caso Bonucci e sua moglie hanno consegnato il materiale, raccontando il tutto attraverso i propri profili social. Casa Benefica di Torino, Servizio emergenza anziani, Gruppo Abele, Associazione Maria Madre della Provvidenza, Un Sogno per Tutti, Punto Luce Save the Chilfed, Sermig e Fondazione Paideia Onlus, queste alcune associazioni a cui i Bonucci hanno fatto visita. Con una promessa: "To be continued".