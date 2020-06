Inter, primo pranzo distanziato ad Appiano. FOTO

Primo pranzo di gruppo, nel pieno rispetto delle norme anticontagio da Covid-19 e con il sorriso. Così l'Inter compie un altro passo verso il ritorno alla normalità. Giocatori e componenti dello staff tecnico nerazzurro hanno pranzato insieme a fine allenamento per la prima volta ad Appiano Gentile dalla ripresa degli allenamenti. Tutti seduti a distanza di sicurezza, compreso il vicepresidente Javier Zanetti, immortalato in uno scatto fotografico che vede presenti anche Andrea Ranocchia, Alessandro Bastoni, Christian Eriksen e Marcelo Brozovic. Tutti in posa e sorridenti, come racconta la didascalia che accompagna l'immagine sull'account Instagram ufficiale dell'Inter: "Distanziamento sociale con un sorriso - si legge - il primo pranzo insieme per i nerazzurri in linea con tutte le norme e i regolamenti di Appiano. Siamo pronti per ripartire". Poche, chiare parole per il gruppo di Antonio Conte, che ripartirà dai 54 punti in Serie A, a -9 dalla Juventus e -8 dalla Lazio ma con una partita da recuperare rispetto alle dirette concorrenti, quella in casa contro la Sampdoria del 21 giugno alle 21:45.