Una prima stagione in Serie A di ottimo livello, già tre presenze in Nazionale e un futuro ancora tutto da scrivere. Sandro Tonali è tra i giovani più seguiti dai grandi club italiani e non, pronti a scommettere sul talento del centrocampista classe 2000 del Brescia. Soprattutto in Serie A c'è la fila per uno dei migliori prospetti del nostro calcio. E l'Inter, in questa speciale corsa, parte in vantaggio rispetto alla concorrenza, essendo in cima alla lista dello stesso giocatore. Tonali, infatti, ha dato priorità ai nerazzurri, in questo momento preferisce questa soluzione alle altre.

Forte del gradimento del ragazzo, l'Inter ha in mano il pallino della situazione e attende di intavolare la trattativa con il Brescia, che nel frattempo ha esercitato l'opzione per prolungare il contratto del ragazzo fino al 2022. Il presidente Cellino, che già nei giorni scorsi ha dichiarato che il giocatore vuole i nerazzurri o la Juventus, spera ovviamente in un'asta per tirare sul prezzo e incassare il più possibile. L'Inter, invece, temporeggia, consapevole che non c'è fretta nel chiudere l'operazione e che questa strategia possa a lungo andare portare a un esito positivo della trattativa. L'estate è ancora lunga, tra campo e mercato. Con i nerazzurri nella testa e nei pensieri di Sandro Tonali.