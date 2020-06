Scorre il countdown per la ripartenza della Serie A, campionato al via dal prossimo 20 giugno con i recuperi della 25^ giornata. Pochi giorni più tardi, lunedì 22 alle ore 21.45, toccherà invece al Bologna tornare in campo al Dall’Ara contro la Juventus (match in diretta su Sky Sport). Una sfida importante per i rossoblù, fermi dallo scorso 29 febbraio (2-0 incassato all’Olimpico dalla Lazio) e per Sinisa Mihajlovic, allenatore al lavoro con la squadra per la ripresa. Non solo sedute d’allenamento per il 51enne serbo che, in mattinata, ha tenuto una lezione d’eccezione agli allievi del corso Master Uefa Pro. Si tratta del corso di massimo livello dedicato alla formazione degli allenatori di calcio, futuri mister che in streaming hanno ascoltato le parole di Mihajlovic.

Maestro Sinisa

Insieme al suo preparatore atletico, Massimiliano Marchesi, l’allenatore del Bologna ha discusso con i corsisti riguardo alle sue metodologie di lavoro affrontando diverse tematiche dalla tattica di squadra alla gestione del gruppo. Quella di Mihajlovic è stata la quarta lezione tenuta da un tecnico di Serie A da quando il Master Uefa Pro ha ripreso il suo programma didattico on-line: prima di Sinisa, erano saliti in cattedra (virtuale) anche Stefano Pioli, Luca Gotti e Ivan Juric. Allievi partecipanti in streaming che, in caso di positivo degli esami finali, otterranno l’abilitazione Uefa Pro che permette di allenare in tutte le categorie compresa la Serie A maschile. Ne fanno parte, tra gli altri, Andrea Pirlo e Luca Toni oltre a Thiago Motta, Walter Samuel e Cristian Chivu. Ecco tutti gli altri iscritti al corso: Sergio Arnosti, Francesco Baldini, Paolo Bianco, Emiliano Bigica, Daniele Bonera, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Mirko Conte, Matteo Contini, Gaetano Fontana, Nazzarena Grilli, Ivan Javorcic, Mohamed Kallon, Vincenzo Italiano, Stefano Lucchini, Alessandro Lupi, Paolo Montero, Angelo Palombo, Manuela Tesse ed Emanuele Troise.