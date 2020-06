Il centrocampista granata si era infortunato al ginocchio destro in allenamento, nella seduta di venerdì 29 maggio: diagnosticata la lesione parziale del legamento crociato anteriore, il giocatore verrà operato lunedì 8 giugno a Bologna

Il Torino ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un report sulle condizioni di Daniele Baselli, che si era infortunato in allenamento lo scorso 29 maggio. Il centrocampista granata, accertata una lesione parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, verrà sottoposto a un'operazione lunedì prossimo. Questa la nota diffusa dal club: "Alla luce delle indagini cliniche e strumentali e dopo il consulto ortopedico specialistico di oggi a Bologna con il professor Stefano Zaffagnini, per Daniele Baselli – post trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione parziale del legamento crociato anteriore - si è deciso il trattamento chirurgico. L’intervento è stato programmato per lunedì 8 giugno presso la Clinica Toniolo di Bologna."

Personalizzato per Ansaldi, affaticamento muscolare per Meité

Un aggiornamento del club granata sull'allenamento mattutino svolto al Filadelfia riporta che Ansaldi ha seguito un programma personalizzato mentre Meité ha lavorato a parte a causa di un affaticamento muscolare.