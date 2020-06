Primo test in famiglia per il Milan, con i titolari che si impongono per 3-1 grazie alle belle prestazioni del brasiliano - doppietta - e di Bonaventura, il cui futuro appare lontano da Milano. Pioli intanto studia diversi sistemi di gioco in vista della sfida di Coppa Italia contro la Juventus

Lucas Paquetá e Giacomo Bonaventura rispondono presenti all'appello e brillano nel primo test in famiglia del Milan, vinto 3-1 in rimonta dai titolari dopo il gol iniziale di Olzer. Doppietta per il brasiliano, molto opaco nella prima parte di stagione, e rete anche per il centrocampista azzurro, il cui futuro appare lontano dal Milan con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Buone indicazioni quindi per Pioli in vista della gara del 12 giugno contro la Juventus dove il suo Milan dovrà fare a meno di quattro giocatori fondamentali: Ibrahimovic, Hernandez, Castillejo e Duarte. Il tecnico rossonero ha variato diversi moduli ma ha insistito molto sull'albero di Natale, con Paquetà e Calhanoglu a supporto di Rebic unica punta. Uno schieramento che potrebbe essere utilizzato anche in Coppa Italia.

Pioli stravolge il Milan

Dunque Pioli sta già pensando a come stravolgere il suo Milan. Dal centrocampo a 4, al centrocampo a 3. Da un attacco 1+1 (Calhanoglu più Ibra) ad uno che verosimilmente sarà composto o da un trequartista e due punte o viceversa da due trequartisti e una punta. Calhanoglu e Rebic le certezze. Leao e Paquetà - nonostante i buoni segnali di quest'ultimo - i dubbi. Una maglia da titolare allo Stadium se la contenderanno loro. I prossimi giorni scioglieranno le ultime indecisioni di Pioli e del suo staff. Pensare al campo è l'unica soluzione possibile per allontanare voci e domande relative al futuro. Che inevitabilmente incombe sulla testa dei protagonisti rossoneri. Chi governerà il prossimo Milan?! Chi sarà a capo del progetto tecnico? Chi allenerà i rossoneri? Quali giocatori vestiranno la maglia Milan? Progetto italiano o più europeo? Più giovani o più esperti alla Ibra?! Domande quanto mai lecite e d'attualità. Ma oggi conta il campo, la prossima settimana conterà il campo. Poi, il resto, si vedrà.