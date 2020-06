Nomi celebri che hanno illuminato la scena del calcio italiano negli ultimi vent'anni. Grandi bomber che hanno scritto la storia e vinto trofei, alcuni dei quali battuti però in questa speciale graduatoria da centravanti di provincia che hanno registrato numeri straordinari in zona gol. Ecco chi sono stati gli attaccanti più prolifici in A a partire dalla stagione 2000-01: nella top 20 stilata da Transfermarkt ce ne sono sette ancora in attività