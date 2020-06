Intervento chirurgico perfettamente riuscito, adesso qualche giorno di riposo assoluto, poi tra due settimane circa Daniele Baselli inizierà la fase rieducativa. Dopo la lesione parziale del legamento crociato anteriore riportata nel corso dell’allenamento del 29 maggio, il centrocampista del Torino si è operato nella mattinata di lunedì a Bologna. A riportarlo è la società granata con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "Questa mattina, presso la Clinica Toniolo di Bologna, Daniele Baselli è stato operato al ginocchio destro dal professor Stefano Zaffagnini, in presenza dello staff medico del Torino FC. L'intervento è consistito nella ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro ed è perfettamente riuscito. Tra circa due settimane il centrocampista potrà iniziare la rieducazione". Stagione finita dunque per il centrocampista granata che – nonostante il Torino non abbia comunicato i tempi di recupero stimati per il suo rientro – dovrebbe tornare in campo tra sei mesi circa.