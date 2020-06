In attesa della ripresa delle competizioni, con la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra il suo Milan e la Juventus che darà il nuovo via alla stagione calcistica, Samu Castillejo è stato protagonista involontario di una giornata da dimenticare. L'attaccante rossonero è stato infatti rapinato da due ragazzi armati di pistola e derubato dell'orologio. Lo ha raccontato lo stesso spagnolo tramite il proprio profilo Instagram, nel quale ha anche tranquillizzato tutti, dicendo di stare bene. L'episodio è accaduto nella giornata di martedì a Milano. Per fortuna nessuna conseguenza fisica per Castillejo, rimasto però comprensibilmente scosso dall'accaduto.