Caso (forse) risolto, Samu Castillejo si affida ancora ai social. Dopo aver reso noto sul proprio profilo Instagram il brutto episodio subito nella serata di martedì a Milano, a 24 ore di distanza il centrocampista del Milan replica annunciando la cattura dei presunti colpevoli: "I rapinatori che mi hanno derubato dell'orologio ieri sono stati arrestati", scrive Castillejo. "Grazie all'ottimo lavoro della Questura di Milano in collaborazione con la Polizia stradale di Arezzo. Vi ringrazio a tutti per i tanti messaggi di sostegno". Secondo la ricostruzione dell'Ansa, il calciatore aveva sporto ufficialmente denuncia solo questo pomeriggio, spiegando agli agenti della Squadra mobile che due uomini (uno dei quali armato di pistola) gli avevano portato via il suo orologio da 80mila euro prima di scappare in scooter. Poco dopo la denuncia una pattuglia della Polstrada di Arezzo in servizio sull'autostrada A1 ha fermato due sospetti con un orologio molto simile a quello descritto da Castillejo. Che era ancora negli uffici della Questura di Milano, quando è arrivata la foto per il confronto. In questo momento è in corso una perquisizione da parte della Squadra mobile nel presunto covo dei rapinatori.