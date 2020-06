A distanza di 3 mesi dall'ultima volta l'amministratore delegato rossonero è tornato nel centro sportivo di Carnago per assistere agli allenamenti della squadra in vista del ritorno di Coppa Italia contro la Juve di venerdì 12 giugno. Assente, invece, Maldini. Sul campo Pioli ha provato la squadra che scenderà in campo all'Allianz Stadium

Giornata di ritorni a Milanello, a due giorni dalla prima gara post coronavirus. I rossoneri preparano la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. E nel pre-vigilia, per la prima volta dopo la ripresa degli allenamenti, si è rivisto al centro sportivo Ivan Gazidis. L'amministratore delegato rossonero mancava da Milanello da un altro pre-vigilia, quello della sfida persa 2-1 contro il Genoa, l'ultima gara giocata dal Milan prima della sospensione. E così come in quella circostanza, nella quale Maldini era assente per la quarantena imposta dalla sua positività al coronavirus, anche oggi la presenza dell'amministratore delegato è coincisa con l'assenza del direttore tecnico. Regolarmente presente al campo, invece, Frederic Massara, attuale direttore sportivo rossonero.

L'undici anti-Juve

Stefano Pioli continua a lavorare in campo per preparare la sfida contro la Juventus. All'andata, a San Siro, finì 1-1, nei 90 minuti allo Stadium ci si gioca quindi la finalissima del 17 giugno. I rossoneri affronteranno questa sfida senza tre giocatori importanti come Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo. Pioli si affida quindi alla vena realizzativa di Ante Rebic, che aveva segnato 7 gol nelle ultime 8 gare disputate prima della sospensione. Proprio il croato aveva siglato nella sfida d'andata il momentaneo vantaggio rossonero, prima del pareggio di Cristiano Ronaldo su rigore nel finale. Alle sue spalle dovrebbe esserci Bonaventura a fare da raccordo tra centrocampo e attacco. Kessié e Bennacer formano la solita coppia davanti alla difesa, sugli esterni spazio a Paquetà e Calhanoglu. In difesa ci sarà Kjaer al fianco di Romagnoli, con Conti a destra e Calabria adattato a sinistra per sostituire Theo Hernandez. In porta, ovviamente, Gigio Donnarumma.