Appena 48 ore dopo l'intervento, il centrocampista della Roma ritorna in campo: ancora allenamento differenziato, tra 7/10 giorni il definitivo rientro in gruppo

"Da ora farò i buchi in campo": tutta la voglia di Nicolò Zaniolo in un tweet, pubblicato pochi minuti dopo l'operazione al naso. Un intervento semplice ma importante, per risolvere un piccolo problema di ipertrofia ai turbinati. Dal letto della clinica del Santo Volto al campo di Trigoria: 48 ore dopo l'operazione, il centrocampista della Roma è già pronto per tornare ad allenarsi. Tempi ridottissimi, a conferma che Zaniolo ha tanta voglia di accelerare il recupero. Ma il classe 1999 dovrà ancora attendere prima di rientrare in gruppo, anche nel giorno del ritorno in campo dopo l'operazione al naso lavorerà a parte.

Questo, ovviamente, non a causa dell'intervento a cui è stato sottoposto nella giornata di mercoledì. Zaniolo sta seguendo una tabella di marcia e un programma di recupero dopo la rottura del legamento crociato e la lunga riabilitazione. Ma il centrocampista giallorosso vede il rientro in gruppo sempre più vicino, dovrà attendere ancora tra i 7 e i 10 giorni prima di ricominciare ad allenarsi insieme ai suoi compagni di squadra e tornare definitivamente a disposizione di Paulo Fonseca.