Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a un nuovo intervento al naso, per risolvere un piccolo problema di ipertrofia ai turbinati. L'operazione, effettuata con tecniche poco invasive presso la clinica del Santo Volto dal professor Lino Di Rienzo Businco alla presenza del responsabile sanitario della Roma Andrea Causarano, era già programmata da tempo ed è andata bene. Servirà per migliorare la respirazione sotto sforzo e a riposo, utile anche nel recupero notturno, fondamentale per un calciatore. Per Zaniolo sono previsti ora un paio di giorni di stop, prima del rientro in campo per proseguire il suo programma di recupero. Al termine dell'operazione, lo stesso giocatore ha pubblicato una storia con una frase che mostra tutta la sua voglia di rientrare al più presto: "Finito.. .da adesso giuro faccio i buchi in campo. Ci vediamo tra poco", le parole del classe '99 della Roma.

Slitta il rientro in gruppo

Zaniolo è fermo dal 12 gennaio, giorno in cui ha riportato la rottura del legamento crociato nel corso della partita giocata all'Olimpico contro la Juventus. La stagione era ormai compromessa, prima della lunga sospensione per il coronavirus che gli ha ridato una nuova chance di tornare in campo. Zaniolo attende così il definitivo rientro in gruppo che, anche a causa di quest'operazione, slitterà di qualche giorno. Già venerdì il trequartista ex Inter tornerà ad allenarsi con un programma personalizzato a Trigoria, ma per il reintegro in gruppo bisognerà aspettare verosimilmente l'inizio della settimana dopo ancora, a pochi giorni dall'esordio del 24 giugno contro la Sampdoria. Molto probabile, dunque, che il giocatore salti le prime gare di campionato ma sia poi a disposizione per il tour de force che occuperà la Roma tra campionato e, poi, Europa League.