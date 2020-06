Ekdal star della tv: sarà ospite di un famoso talk

Centrocampista della Sampdoria, ma anche una personalità sportiva di spicco nel suo Paese d’origine, la Svezia. Per questo Albin Ekdal è uno dei quattro atleti selezionati per partecipare a un famoso talkshow estivo sulla principale rete televisiva svedese, "Sommar i P1". Con il giocatore ci saranno l’ex tennista Robin Söderling, l’ex hockeista su ghiaccio Emma Eliasson e il mezzofondista e maratoneta Mustafa Mohamed.

Ekdal: "Racconterò la mia vita di calciatore"

Portato in Italia dalla Juventus, Ekdal venne acquistato ventenne dal Brommapojkarna. Poi il prestito al Siena e la cessione al Bologna, prima di accasarsi al Cagliari dove ha giocato quattro anni. Nel 2015 si è trasferito in Germania, all'Amburgo, dove è rimasto tre stagioni, ritornando quindi in Italia con la Sampdoria nel 2018. Durante la presentazione del programma, il centrocampista ha parlato di alcuni temi che saranno affrontati: "Sono un professionista da 13 e racconterò tutto ciò che mi è successo dentro e fuori dal campo, tra alti e bassi, gioie e dolori". La puntata andrà in onda il 25 luglio.