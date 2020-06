Lukaku l'arma in più nella rincorsa scudetto

L'Inter tornerà in campo domenica contro la Sampdoria dopo il lungo stop della Serie A. Per coltivare i sogni di rincorsa scudetto serviranno i gol, soprattutto quelli di Romelu Lukaku. Il belga è stato più volte protagonista a suon di reti nella prima parte della stagione

Ricominciare a vincere, sperando di rallentare il meno possibile da qui al 2 agosto. La partenza lampo di 10 mesi fa come esempio da seguire per provare a diventare la guastafeste del campionato ritrovando solidità, protagonisti e gol. Quelli della coppia Lautaro-Lukaku ultimamente latitano, Sanchez scalpita ed è pronto a subentrare ma è proprio il risveglio del bomberone belga quello più atteso da Antonio Conte. Lui che soprattutto con le medio piccole o presunte tali ha fatto la differenza a suon di reti ma soprattutto doppiette. Ben 5 da inizio stagione per Romelu con Sassuolo, Bologna, Genoa, Napoli e Udinese e 14 gol solo nel girone di andata. L’impatto nel nostro calcio è stato molto Importante trovando quella confidenza con la nostra serie A a suon di reti, con una crescita che è andata di pari passo con quella della squadra.

Gli avversari della nuova serie A 2.0 sono quelli sulla carta piu adatti alle sue caratteristiche. Squadre con cui l’Inter nel girone di andata ha fatto quasi sempre bottino pieno e Lukaku è stato spesso l’indiscusso protagonista di quei successi. 6 vittorie consecutive all’inizio del campionato sono il ricordo piacevole dei mesi di agosto, settembre e della prima parte di ottobre. Adesso che l’estate entrerà in scena come protagonista assoluta delle prossime giornate di campionato per ricalcare quel rendimento e fare filotto servirà lo stesso atteggiamento, le stesse prestazioni e se possibile anche qualcosa in piu se l’obiettivo è essere ambiziosi fino alla fine.