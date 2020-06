Brutte notizie per il Milan , che perde Mateo Musacchio . Il difensore argentino ha saltato già la prima gara giocata dopo la lunga sospensione contro la Juventus a causa di un problema alla caviglia . Musacchio però non ha ripreso gli allenamenti neanche dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli, ma dovrà essere operato. Il Milan ha infatti annunciato che il centrale classe 1990 " dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia alla caviglia sinistra". Questa verrà eseguita dal professor Ramon Cugat a Barcellona durante la prossima settimana.

Milan, emergenza in difesa

approfondimento

Da Mané a Werner, i talenti scoperti da Rangnick

Pioli, dunque, perde per tutto il resto della stagione uno dei suoi 5 difensori centrali, e causa anche le condizioni non perfette di Duarte, che sta lavorando con un programma personalizzato, avrà ora a disposizione i soli Romagnoli, Kjaer e Gabbia per affrontare un ciclo di partite molto serrato. Dopo il pareggio nella gara contro la Juventus e l'eliminazione dalla Coppa Italia, l'obiettivo di Pioli sarà quello di inserirsi nelle posizioni utili per la qualificazione in Europa League: i rossoneri ripartiranno dalla gara del Via del Mare contro il Lecce, in programma lunedì 22 giugno alle 19.30.