Soriano: "Sinisa, che carica. Pronti per la Juve"

Il centrocampista rossoblù in esclusiva per Sky Sport: "La normalità ci manca, contro la Juve vogliamo dare qualcosa in più anche per i tifosi che non ci potranno essere. Contenti per la firma di Mihajlovic: sa tirare fuori il meglio di noi. Anche con le cattive, quando serve..."

19 presenze e 3 gol in stagione, la rinascita con la maglia del Bologna, ora tanta voglia di ripartire per il finale di campionato. Dal rinnovo di Mihajlovic al big match in programma lunedì sera contro la Juve, Roberto Soriano si racconta nell'ultima intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport.

Cosa farai appena tornerete a giocare al Dall'Ara?

Un sorriso grande come un bambino piccolo. Mi metto a disposizione della squadra e farò dei sacrifici per i miei compagni, non penso solo a me stesso. Penso che questa sia una caratteristica di tutti i giocatori del Bologna.

Perché contro la Juventus si può?

Ci proviamo, abbiamo dimostrato che se scendiamo in campo spensierati e diamo tutti il massimo possiamo mettere in difficoltà chiunque. All'andata a Torino avevo fatto un mezzo passaggio appena fuori dalla nostra area di rigore. Volevo scaricare il pallone all'indietro, ma non sono stato precisissimo e in quell'occasione la Juve ha segnato il gol del 2-1.



Intanto Sinisa Mihajlovic ha rinnovato con il Bologna fino al 2023.

Siamo contenti che il mister abbia firmato. Vuol dire anche che la società è molto ambiziosa, che ha un progetto. Sinisa trasmette quella carica che lui ha dentro, tira fuori il massimo da ogni giocatore. Quasi sempre con le buone, ma quando serve anche con le cattive.

Come sarà il calcio senza pubblico?

La normalità ci è mancata. Dobbiamo mettere qualcosa in più anche per tutti i tifosi, che vorrebbero essere allo stadio con noi e invece non possono e soffrono da casa.

Dove può arrivare questo Bologna?

Siamo convinti di essere una buona squadra, in queste 12 partite possiamo fare tanti punti. Mi piace parlare di Europa: è una ripartenza un po' particolare, poi più in là verso la fine potremo guardare dove saremo in classifica e fissare nuovi obiettivi.