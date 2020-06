Bologna, Mihajlovic rinnova fino al 2023

A gennaio 2019, Sinisa Mihajlovic arrivò a Bologna al posto di Pippo Inzaghi, ereditando una squadra in difficoltà e conducendola alla salvezza con un finale di campionato straordinario. Ora il serbo si appresta a concludere un'altra stagione in rossoblù, iniziata con la terribile notizia della leucemia e trascorsa combattendo tra campo e ospedale. Oggi "il peggio dovrebbe essere passato" e Sinisa ha ricevuto un altro premio: il rinnovo di contratto fino al 2023. L'accordo è stato ufficializzato dalla stessa società con questo breve comunicato: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Sinisa Mihajlovic per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023". Ora testa al finale di stagione, con i rossoblù che ripartono da un positivo decimo posto. Poi Mihajlovic e il Bologna continueranno insieme, fino al 2023.