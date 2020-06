Gli ultimi giorni sono stati molto intensi in casa Roma, con la rottura tra Pallotta e Petrachi e la successiva sospensione del direttore sportivo. I giallorossi, però, non possono permettersi di farsi distrarre dalle questioni societarie, il campionato riparte e la squadra di Fonseca deve preparare la gara di mercoledì contro la Sampdoria (ore 21.45). L'allenatore portoghese lavora sul campo ma guarda anche all'infermeria, negli ultimi giorni hanno preoccupato le condizioni di Lorenzo Pellegrini ed Henrikh Mkhitaryan. Entrambi si erano fermati per un affaticamento muscolare, ma sono regolarmente rientrati in gruppo allenandosi con il resto della squadra a quattro giorni da Roma-Sampdoria. Lavora ancora a parte Pau Lopez, in attesa del definitivo recupero dopo la frattura del polso, così come Nicolò Zaniolo, che sta proseguendo il suo programma personalizzato in attesa di ricominciare a lavorare con i compagni. Entrambi non saranno a disposizione di Fonseca per la sfida contro Ranieri, con Mirante che prenderà il posto dello spagnolo tra i pali e Perez favorito su Under per il ruolo di esterno destro d'attacco.