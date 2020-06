L'attaccante della Juve dopo la vittoria a Bologna commenta il suo gol e parla anche della posizione in campo: "Bravo Bernardeschi a trovarmi. Il ruolo? Cerco sempre di fare quello che mi dice Sarri". Bonucci torna sulla sconfitta in Coppa Italia: "In questi giorni si è parlato troppo"



LA JUVE PASSA 2-0 A BOLOGNA

“Il mio gol? E' stato bravo Bernardeschi a trovarmi, poi credo che il difensore non si aspettasse la mia giocata. La Coppa Italia? Si possono interpretare soggettivamente. Se avessimo vinto la finale tutti avrebbero detto che avevamo giocato bene". Paulo Dybala si gode il successo della Juve in casa del Bologna, arrivato anche grazie a un suo strepitoso gol, e torna anche aulla sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Napoli: "Onestamente credo che non siamo stati brillanti e non è facile esserlo dopo il periodo che abbiamo passato, ma a noi è servito per tornare brillanti. Condizione? Non mi sentivo al massimo, ma sono contento della partita fatta. Grazie ai preparatori ho fatto un’ottima preparazione al ritorno, ma non è facile trovare la forma migliore in così poco tempo. Normale vedere cali fisici di tutte le squadre".

Sulla posizione in campo approfondimento Ronaldo-Dybala, la Juve c’è: 2-0 al Bologna "Nella mia carriera ho giocato in tutti i ruoli offensivi - ha aggiunto l'argentino - quindi cerco sempre di adattarmi a quello che chiede l'allenatore e alle esigenze della squadra. Non ho nessun problema, l’importante è fare quello che dice Sarri. Contro una squadra che gioca a uomo come il Bologna ho avuto molto più spazio. Poi ognuno deve fare i movimenti giusti. Quando sono sulla destra cerco di andare in appoggio dietro e poi cercare il tiro. Potevamo fare altri gol, ma di certo faremo meglio nelle prossime partite".