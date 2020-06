In occasione del ritorno in campo contro il Parma il club ha deciso di omaggiare i suoi tifosi con un enorme striscione che verrà esposto allo stadio Luigi Ferraris. Stampata sopra la scritta Genoa, composta dai nomi di tutti i 18.858 abbonati rossoblù

"Ci avete regalato le coreografie più belle, sostenuto con cori ed esultanze e trasmesso forza e passione", con questo messaggio sui social il Genoa ha presentato ai propri tifosi le foto dell'enorme striscione collocato a coprire tutto il primo anello dei distinti dello Stadio Ferarris, sul quale il nome del club è composto dai nomi stampati di tutti i 18.858 abbonati che non potranno essere presenti alla sfida contro il Parma per la chiusura anti-Covid. "Siete gli attori principali di uno spettacolo ineguagliabile - si legge ancora - e come a teatro quando i protagonisti sono fuori scena le quinte sono abbassate. Oggi noi abbiamo issato dei maxi teli sugli spalti. Ogni lettera del nostro nome è composta dai vostri nomi, i nomi di tutti gli abbonati. Senza di voi, giù il sipario".