Le probabili formazioni della 27^ giornata

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. La Serie A torna a ranghi completi. Nessun dubbio per Pioli che schiera Rebic unica punta. Napoli ancora da decidere. Simone Inzaghi aspetta aggiornamenti su Leiva e Marusic. Juventus con CR7 esterno e Pjanic dall'inizio. Fiorentina: Ribery è convocato. Conte entra in modalità gestione

Dopo i quattro antipasti dei recuperi della 25ma giornata, la Serie A torna con tutte le squadre in campo per una ripresa ‘totale’ del campionato. Finalmente tocca anche ai fantallenatori riprendere le operazioni di gioco e non c’è molto tempo per decidere. Fiorentina-Brescia e Lecce-Milan apriranno il programma già stasera alle 19.30 quindi per tutti c’è da monitorare infortuni, disponibilità e ballottaggi. Riprende la lotta al vertice tra Juventus e Lazio con l’Inter, reduce dal successo nel recupero contro la Samp, che spera di approfittare di qualche passo falso delle dirette rivali.



Come sempre, ci affidiamo alle preziose notizie che, con puntualità svizzera, arrivano dai vari campi d’allenamento grazie al sempre apprezzato lavoro degli inviati della squadra di Sky Sport. Chi ha giocato i recuperi potrebbe variare ulteriormente il proprio XI titolare. Altrove vanno rimpiazzati assenti di lusso. Ecco quindi una panoramica sulle 20 squadre, ricordando sempre a tutti di tenere d’occhio anche i nostri ‘Campetti’ per un riassunto grafico sui probabili schieramenti in campo, gli squalificati e gli infortunati



FIORENTINA-BRESCIA, oggi ore 19:30

Fiorentina, il nodo da sciogliere riguarda Ribery



La prima notizia arriva dalla lista dei convocati dove figura anche il nome di Ribery. Smaltito il lungo infortunio ora resta da capire se partirà titolare o no. La sensazione è che il suo rientro possa essere graduale con un iniziale minutaggio da subentrante. In difesa duello Caceres-Igor ma con il primo con un buon vantaggio sul secondo. Altro ballottaggio in mezzo tra Badelj e Pulgar. In avanti, detto di Ribery, favoritissimo il duo Vlahovic-Chiesa.



Brescia, stagione finita per Bisoli

Un banale infortunio domestico terrà ai box Dimitri Bisoli per il resto della stagione. Tegola non da poco per Diego Lopez che già doveva rinunciare a Cistana e Chancellor. La formazione è un piccolo rebus anche perché c’è la (remota ma non troppo) possibilità di buttare nella mischia un primavera. Papetti e Semprini, con tutta probabilità, saranno promossi nell’XI titolare. Attacco guidato da Donnarumma e Torregrossa.



LECCE-MILAN, oggi ore 19:30

Lecce, Liverani è senza 5 giocatori



Ripresa problematica per il Lecce che stasera, contro il Milan, non potrà contare su un bel po’ di elementi della rosa. Donati è squalificato e alla sua indisponibilità vanno aggiunte quelle di Barak, Deiola, Farias e Dell'Orco. Formazione quasi obbligata? A centrocampo senza ombra di dubbio. In difesa toccherà a Rispoli. Davanti possibile chance per l’ex rossonero Lapadula.



Milan, Pioli punta su Bonaventura

Senza Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli riparte da un quasi sicuro 4-4-1-1. A meno di sorprese dell’ultimo minuto infatti l’XI anti Lecce sembra essere già deciso. In difesa ci sarà Kjaer al posto dell’indisponibile Musacchio. A destra spazio a Conti. La vera novità dovrebbe essere l’impiego di Bonaventura sulla corsia sinistra di centrocampo. In attacco il solo Rebic.



BOLOGNA-JUVENTUS, oggi ore 21:45



Bologna, Mihajlovic tra assenze (tante) e dubbi



Anche per il Bologna la ripresa porta con sé più di un problema a livello di formazione. Ci sono 3 squalificati: Bani, Schouten e Santander con quest’ultimo che è anche infortunato e che rimarrà fuori per circa 3 settimane. Ai box anche Skov Olsen. Tra le varie soluzioni provate in allenamento, la sorpresa potrebbe arrivare dalla titolarità di Svanberg e dall’arretramento in mediana di Soriano. Davanti Barrow favorito su Palacio.



Juventus, niente da fare per Higuain e Chiellini



Maurizio Sarri deve fronteggiare un po’ di assenze e risolvere qualche ballottaggio. A Bologna non ci saranno Higuain e Chiellini che continuano ad allenarsi a parte. Infortuni per Alex Sandro e Khedira. Il difensore dovrebbe essere rimpiazzato da De Sciglio con Danilo sull’altro versante. In mediana occhio alla possibile forte candidatura di Ramsey che potrebbe sostituire Pjanic con Bentancur che verrebbe schierato in cabina di regia. Davanti ci sarà Douglas Costa nel tridente con Dyabala e Ronaldo.



VERONA-NAPOLI, martedì ore 19:30

Verona, conferma per Di Carmine. Borini squalificato



Altra gara casalinga per Juric e i suoi. Assente forzato Borini dopo il rosso rimediato nel 2-1 sul Cagliari. Con Pessina ancora fuori, accanto a Verre ci sarà Zaccagni. In difesa pronto a tornare Gunter mentre in mediana ci sarà spazio per un ritorno da titolare per Veloso che sarà uno dei più ‘gestiti’ a livello di impiego e minutaggio in casa Verona. Davanti, dopo la doppietta nel recupero pare quasi scontata la conferma per Di Carmine.



Napoli, Lobotka è tornato in gruppo



Infermeria vuota in casa Napoli. Gattuso non potrà avere ancora tutti al 100% ma con il ritorno in gruppo di Lobotka la squadra è tutta (teoricamente) a disposizione. Tanti i dubbi da sciogliere a cominciare dal portiere. Meret è stato eroe in Coppa Italia vista la squalifica di Ospina ma quest’ultimo dovrebbe tornare titolare. Maksimovic va verso la conferma, in mediana ci sarà forse Demme con Zielinski e Fabian Ruiz mentre davanti Milik dovrebbe essere utilizzato a gara in corso

SPAL-CAGLIARI, martedì ore 19:30

Spal, Berisha KO in allenamento



Frattura del quinto metacarpo: questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto il portiere Berisha, infortunatosi alla mano destra in allenamento. Favorito tra i pali è Thiam visto che anche Letica ha qualche problemino. Nel 4-3-3 di Luigi Di Biagio cercano posto Valoti e Strefezza: Castro e Fares però restano in pole.



Cagliari, torna Joao Pedro. Out per squalifica Ceppitelli



Uno rientra ma uno esce. Cambio forzato in difesa per Walter Zenga che non potrà contare sullo squalificato Ceppitelli. Anche Cigarini è out per lo stesso motivo mentre sulla trequarti torna Joao Pedro. Se il tecnico dovesse continuare con la difesa a 3, c’è Klavan favorito con Walukiewicz possibile alternativa. In mediana due soluzioni: o trequartista dietro le punte e un centrocampo a 4 oppure Mattiello come esterno destro e cerniera composta da Nandez, Ionita e Rog.



GENOA-PARMA, martedì ore 21:45



Genoa, un paio di dubbi per Nicola. Davanti favorito Pandev



Stagione finita per Radovanovic. Marchetti squalificato. Sono le uniche assenze in casa Genoa. Il portiere era stato espulso nell’ultima gara pre lockdown ma dalla panchina visto che il titolare è e resta Perin. In difesa favorito Romero su Biraschi ma quest’ultimo dovrebbe comunque essere titolare a destra nella linea a 5 di centrocampo. In mezzo c’è Cassata in ballottaggio con Behrami. Davanti, con Sanabria, favorito Pandev.



Parma, Hernani e Caprari scaldano il motore



Parma reduce dal pareggio nel recupero contro il Torino. A livello di formazione titolare in difesa non dovrebbero esserci novità: Laurini resta in svantaggio su Darmian. Più complicato decifrare il centrocampo con Hernani che dovrebbe rimpiazzare Scozzarella nell’XI titolare. In attacco, in ottica gestione del minutaggio di Gervinho, si potrebbe vedere un’altra staffetta tra l’ivoriano e Caprari, con l’ex Samp che ha qualche chance di partire dall’inizio.



TORINO-UDINESE, martedì ore 21:45



Torino, Zaza rischia il posto da titolare



La striscia negativa di sconfitte è terminata col pareggio casalingo contro il Parma. Longo potrebbe decidere di cambiare qualcosa rispetto alla formazione vista sabato. A rischiare maggiormente Zaza e Bremer. Granata che potrebbero schierarsi con un 3-4-2-1 con Belotti unica punta, Meitè a sinistra e doppio trequartista alle spalle del Gallo. In difesa invece dovrebbe rivedersi Lyanco.

Udinese, Okaka-Lasagna tandem d’attacco



Ranghi completi per Luca Gotti con anche Prodl tornato in gruppo. Gara delicata quella contro il Torino: l’attacco pare già deciso con Okaka e Lasagna a cercare di far male alla retroguardia granata. In mezzo c’è Fofana largamente favorito su Jajalo mentre in difesa Samir non dovrebbe avere grossi problemi di titolarità anche se Beaco proverà a contendergli il posto fino all’ultimo.



INTER-SASSUOLO, mercoledì ore 19:30

Inter, possibile principio di turnover



A poche ore dalla fine del recupero contro la Sampdoria, in casa Inter si deve fare il punto su stanchezza e possibili recuperi. Dopo 2 partite da quando è ripreso il campionato, non è da escludere che Antonio Conte, complice un nuovo impegno casalingo, possa ruotare qualche elemento. In difesa ad esempio de Vrij può riposare, così come uno degli esterni (Young?). Davanti invece difficile che il tandem LuLa sia separato.

Sassuolo, Marlon squalificato. Anche De Zerbi ruota

La notizia sicura in casa Sassuolo riguarda l'indisponibilità di Marlon che dovrà osservare un turno di squalifica. Sono tante le possibili soluzioni in difesa dei neroverdi con Magnani e Ferrari che si candidano. Toljan è stato tra i peggiori a Bergamo e non è escluso che Muldur possa superarlo nelle preferenze. In mediana si dovrebbe rivedere Obiang mentre in attacco Djuricic viaggia verso la titolarità.

ATALANTA-LAZIO, mercoledì ore 21:45

Atalanta, Pasalic squalificato. Torna Ilicic?



Un problema muscolare lo ha tenuto fuori precauzionalmente dalla vittoria contro il Sassuolo. La scelta di Gasperini era chiaramente orientata a preservare lo sloveno in vista del match contro la Lazio. Oggi avremo notizie più certe sulla sua eventuale disponibilità. Di certa c’è l’indisponibilità di Pasalic causa squalifica. In difesa può tornare Toloi. Castagne si candida per un posto in fascia ma al momento è difficilissimo spodestare il duo Hateboer-Gosens.

Lazio, Leiva e Marusic ancora in forte dubbio



Abbiamo visto la Juventus in Coppa Italia, l’Inter e l’Atalanta nei recuperi. Delle prime 4 resta da scoprire solo la Lazio. Se spesso la probabile formazione di Inzaghi aveva solo qualche piccolo dubbio, oggi le cose, complici acciacchi e infortuni, sono diverse. Il tecnico biancoceleste spera di recuperare Leiva e Marusic ma i due potrebbero non essere arruolabili (o comunque non sicuramente al 100%). In difesa duello Bastos-Patric (con Lazzari esterno di centrocampo). In mediana si candida Parolo. A sinistra invece resterebbe il solo Jony. Caicedo spera di vincere il testa a testa con Correa ma il ‘Tucu’ per ora è favorito.



ROMA-SAMPDORIA, mercoledì ore 21:45

Roma, Perez in pole. Mirante titolare

Il problema al polso rimediato subito da Pau Lopez dopo la ripresa degli allenamenti post lockdown non è del tutto smaltito. In porta quindi si rivedrà Mirante. In difesa è finalmente pronto sulla destra Zappacosta. Dietro a Edin Dzeko c’è il dubbio tra Under e Carles Perez con quest’ultimo in pole per una maglia da titolare. Altro ballottaggio quello tra Perotti e Mkhitaryan ma molto dipenderà dal recupero (completo o meno) dell’armeno.

Sampdoria, Ranieri torna a 4 dietro

Inizio shock per la Samp a San Siro. Poi la squadra si è rimessa a 4 e le cose sono migliorate. Dovrebbe quindi andare temporaneamente in soffitta il 3-5-1-1 varato domenica da 'King Claudio' a Milano. Colley-Tonelli è un duello aperto. Bertolacci è squalificato e c'è ancora un grosso punto di domanda sulla disponibilità di Quagliarella che però farà di tutto per esserci