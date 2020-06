L'argentino dedica un post a Bergamo dopo la grande vittoria ottenuta contro il Sassuolo: "Per noi e per voi, non molleremo di una virgola perché abbiamo una città intera alle nostre spalle"

Il 'Papu' Gomez non è andato in gol (una sua rete è stata annullata per un fortuito tocco di mano di Gosens prima della sua deviazione), ma è stato tra i grandi protagonisti della vittoria dell'Atalanta contro il Sassuolo. I nerazzurri ripartono da dove si erano fermati: gioco, gol, tre punti e quarto posto consolidato con 6 punti di vantaggio sulla Roma a 12 giornate dal termine. Il tutto in atmosfera surreale, nel silenzio commovente del Gewiss Stadium. L'Atalanta aveva regalato l'ultimo sorriso a Bergamo conquistando la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, ora tocca proprio ai nerazzurri di Gasperini riportare gioia e felicità in questa città dopo i mesi terribili vissuti per il coronavirus. E, da capitano, il pensiero del 'Papu' Gomez va proprio ai tanti bergamaschi che hanno sofferto: "Per voi, per noi. Siamo tornati e adesso non molleremo una virgola, perché abbiamo una città intera alle nostre spalle", il messaggio scritto su Instagram dall'argentino dopo la vittoria contro il Sassuolo.