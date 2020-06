Verona-Napoli LIVE: Allan e Milik dal 1'

Un risultato che scarseggia in questa sfida è il pareggio: l'ultima X in schedina tra Verona e Napoli in Serie A risale all'aprile 1988 (quando il Totocalcio andava veramente di moda). In quell'occasione finì 1-1, ma da allora si contano 16 successi per il Napoli e 3 per l'Hellas