Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Cagliari per Walter Zenga. L’allenatore rossoblù infatti rischia di dover rinunciare per un lungo periodo a Fabio Pisacane, difensore classe 1984 costretto a uscire anzitempo dal campo nel match vinto contro la Spal a Ferrara nell’ultimo turno di campionato. Il difensore rossoblù, come si legge nella nota diramata dal club sardo, ha riportato la frattura di due costole: "Gli esami strumentali a cui si è sottoposto questo pomeriggio il calciatore Fabio Pisacane, uscito dal campo al 27’ del secondo tempo di Spal-Cagliari, hanno evidenziato la frattura di due costole".