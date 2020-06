14/30 ©LaPresse

GERMAN DENIS (Reggina). Altro tassello fondamentale per la promozione è stato l'apporto dell'attaccante argentino, autore di 12 centri in stagione. Non una sorpresa per il Tanque, tornato in Italia dopo il breve passaggio in patria e il trasferimento ai peruviani del Deportes. Ora mira a riprendersi la Serie A, dove ha già lasciato il segno con 73 gol in 241 gare