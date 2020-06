Roma, Spal, Lazio, Juve e Napoli. Le prossime 5 (4 delle quali contro squadre che precedono i rossoneri in classifica) diranno davvero se il buon Milan visto a Torino, e l’ottimo e prolifico Milan di Lecce, potrà davvero avere ambizioni. O no.

Gli intoccabili

Adesso servirà solo mettere in campo la squadra migliore. A prescindere dalla stanchezza e dalla elevata intensità che contraddistinguerà questo segmento di stagione. Ci sono ballottaggi, pochi a dire il vero, e poi ci sono intoccabili e insostituibili. Più per mancanza di alternative, che per altro. Al netto di squalifiche e infortuni, Donnarumma non si toccherà, e così sarà fino a fine campionato. Stesso discorso per Romagnoli, Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu e Rebic. Aspettando Ibra però, un po’ di turnover Pioli sarà costretto a farlo.