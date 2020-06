Il difensore brasiliano, che a fine stagione lascerà il Paris Saint-Germain a parametro zero, spinge per il ritorno in rossonero. Ancora nessun contatto, però, tra le parti. Rossoneri impegnati anche sulla questione che riguarda il rinnovo di Donnarumma, in scadenza a giugno 2021 e per il quale è pronta una prima offerta di prolungamento

Certi amori non finiscono e quello tra Thiago Silva e il Milan potrebbe tornare a sbocciare a partire dalla prossima stagione. Il club rossonero, nel quale il difensore brasiliano ha militato e si è affermato a livello mondiale tra il 2009 e il 2012, non è un club qualunque per il calciatore e il pensiero di fare ritorno a Milano sta stuzzicando la sua mente. Thiago Silva, che a settembre compirà 36 anni e a fine stagione si libererà a parametro zero dal Paris Saint-Germain, ha infatti manifestato la sua chiara intenzione di essere di nuovo un calciatore del Milan. Tra le parti non c'è ancora stato alcun contatto. Resta infatti prima di tutto da capire quali siano le idee e il progetto del nuovo Milan, per valutare se il profilo di Thiago Silva possa eventualmente essere adatto sia dal punto di vista tecnico che da quello contrattuale. L'unico club italiano che per il momento si è mosso concretamente per il calciatore è stata la Fiorentina, che negli ultimi giorni ha avviato i contatti per ripetere un'operazione sullo stile di quella che la scorsa estate portò in viola Franck Ribery.