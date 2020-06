Gosens, Malinovskyi e Palomino: un'altra rimonta da sballo per i nerazzurri, che contro la Lazio ritoccano le statistiche di una stagione già straordinaria. Sia come traguardi di squadra che come record individuali

Settima rimonta vincente in questa Serie A, 54 punti e ben 77 gol fatti. Esattamente gli stessi messi a segno dalla stessa Atalanta nella Serie A 2018/19, record storico della società bergamasca. Solo che in quel caso di giornate ne servirono 38 (ovvero l'intero campionato), mentre in questa strana stagione condizionata dalla pausa per il coronavirus sono arrivate dopo appena 27 giornate. Basterebbe questo dato senza paragoni per inquadrare il rendimento insaziabile dei ragazzi di Gasperini. Che continuano a migliorarsi, giorno dopo giorno: il quarto posto è solido, con la Lazio è arrivata la quinta vittoria consecutiva (a un passo dal personal best del novembre 2016, quando furono 6 proprio all'inizio dell'era Gasp) e le final eight di Champions League saranno il sogno tutto da vivere. Ma prima c'è il campionato.