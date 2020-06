Non solo Lazio-Fiorentina: la guida di oggi alla A

Serie A protegonista in questo sabato con ben tre incontri della 28^ giornata di campionato. Dopo la sfida tra Juventus e Lecce che ha dato il via a questo turno, quest’oggi di disputeranno altre tre gare tutte da seguire e con in palio punti importanti. Si inizia alle 17.15 con Brescia-Genoa, sfida dal sapore di salvezza, poi alle 19.30 toccherà al Cagliari affrontare il Torino alla Sardegna Arena, mentre in serata – fischio d’inizio alle 21.45 – la Lazio proverà a riscattare contro la Fiorentina il ko del turno precedente contro l’Atalanta.

Serie A, le gare di oggi della 28^ giornata