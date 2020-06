"Rebic può ancora migliorare"

Il gol che ha sbloccato la partita porta ovviamente il nome di Rebic, all'ottavo gol in Serie A: "Può ancora migliorare, ha buone capacità tecniche - ha spiegato Pioli - posizione? Per me è un attaccante, più punta che seconda punta anche se può fare l'esterno. Sono convinto che con la sua intensità e con questo atteggiamento mentale possa fare davvero bene. L'ho cambiato perché era stanco dopo il gol, è stato una spina nel fianco per la Roma". Chiosa su Paquetà: "E' entrato bene, in queste ultime 10 partite avremo bisogno di tutti". Infine gli elogi a Kjaer: "Probabilmente in un'altra situazione non avrebbe giocato perchè sabato ha avuto un risentimento ed era mezzo zoppo. Ma è un giocatore intelligente e sa stare in campo con Romagnoli. E' stato un innesto che ci ha dato tanto in personalità, è un calciatore esperto che dà un aiuto importante".

Calhanoglu: "Giocata una grande partita"

A chiudere i conti è stato Hakan Calhanoglu, tornato a calciare un rigore tre anni dopo l'ultima volta (2 gennaio 2017, giocava ancora nel Bayer): "In Germania li ho sempre tirati - ha raccontato nel post partita - ho chiesto a Kessiè di poterlo battere e lo ringrazio". Il turco, al quinto gol in Serie A, applaude il gruppo: "Non era facile giocare a questa temperatura, ma abbiamo fatto una grande partita e abbiamo fatto vedere che il nostro obiettivo è continuare a vincere. Abbiamo creato tante occasioni e io per primo potevo fare gol in almeno un paio di queste. Nel secondo tempo è andato tutto bene e anche la Roma era stanca". Poi chiosa su Leao: "Ha un grande talento e lo dobbiamo aiutare".