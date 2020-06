8 decessi, mai così pochi dal 1 marzo

Ministero Salute: 8 decessi, minimo dal primo marzo

Il numero dei decessi è il più basso dallo scorso primo marzo: nelle ultime 24 ore sono 8 le vittime. Complessivamente i morti salgono a 34.716. Nel dettaglio, si segnalano due vittime in Lombardia, uno nel Lazio, tre in Piemonte, uno in Umbria e uno in Liguria