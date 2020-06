Nove gol dalla panchina, nessuno ha fatto meglio di lui. Luis Muriel si gode l'Atalanta e una stagione da attore (non) protagonista. 16 reti in 31 partite, più della metà senza partire dal 1' appunto. Quanto basta però per aiutare i nerazzurri, che in Italia inseguono addirittura il terzo posto e che in Champions sono arrivati fino ai quarti (e chissà che non facciano perfino meglio). L'attaccante colombiano, arrivato la scorsa estate dopo l'esperienza alla Fiorentina, ha parlato in esclusiva a Sky Sport.

Ti dà fastidio la definizione "bomber di scorta"?

"Non mi sento così - sorride - sono arrivato qui per dare una mano, che fosse dall'inizio oppure dopo. Spero di continuare a farlo bene per aiutare i miei compagni".

Ci racconti l'abbraccio a Gasperini dopo il gol all'Udinese?

"Con lui ho un rapporto buonissimo. E' uno serio ma ogni tanto riesco a farlo ridere. Dopo il gol l'ho preso in braccio perché 30 secondi prima avevo perso una palla pericolosa e l'Udinese era ripartita in contropiede. Il mister mi aveva urlato di tutto e il mio era un modo per cancellare quella giocata. Dentro lo spogliatoio c'è un grande spirito, ognuno lotta per il compagno e questa diventa una forza a nostro favore.

In cosa Gasperini è stato più bravo degli altri con me?

"Anche io ci ho messo tanto del mio. Magari prima curavo meno cose, ora ho un'età che mi permette di imparare dagli errori fatti e di lavorarci. Sono più maturo".