Una ripartenza sprint, un calcio spumeggiante a tratti forse ancora più entusiasmante rispetto a quello fatto vedere prima dello stop dei campionati, e un finale di stagione che potrebbe vederla grande protagonista in campionato e anche in Europa. Perché questa Atalanta può sognare in grande, anche di compiere il miracolo Champions. Ne è convinto Alessandro Del Piero, che ha parlato così al Club di Sky Sport: "Se i nerazzurri possono avere speranze in Champions League? Sì, per quello che è il momento calcistico attuale, per come si sta giocando a calcio, per il fatto che si torna dopo tre mesi di inattività, per il fatto che si gioca senza pubblico quindi con un condizionamento diverso da parte dell’esterno. Perché è una squadra che segna tantissimo. Se azzecca veramente tutto, può sognare di vincere la Champions", ha ammesso Del Piero.