In Italia 6 morti e 126 nuovi positivi

Oms: vaccino potrebbe non essere la panacea

Hans Kluge, responsabile europeo dell'Organizzazione mondiale della Sanità, intervistato dal Daily Mail: "Prima di tutto non sappiamo se un vaccino funzionerà in tutte le fasce d'età. E nessuno sa quando sarà pronto. Il mio sogno sarebbe tra un anno: è possibile ma è anche molto probabile che non sarà tra un anno. E poi tutti ne parlano come se fosse una bacchetta magica. Assolutamente no: cento anni fa abbiamo avuto l'influenza spagnola e qual è stata la migliore strategia? La stessa di adesso: lavarsi le mani e prendere le distanze"