Serie A, il programma della 29^ giornata

Dopo il lunedì senza campionato, la Serie A torna in campo per la 29^ giornata. Il turno si svilupperà in tre giorni, da martedì 30 giugno a giovedì 2 luglio. Il programma si apre con due anticipi, Torino-Lazio alle 19:30 e Genoa-Juventus alle 21:45. Sei le partite in programma mercoledì, giorno in cui scenderanno in campo sia Inter (in casa col Brescia) che Milan (a Ferrara contro la Spal). Occhi puntati sullo scontro diretto di giovedì tra Atalanta e Napoli, a seguire chiude la giornata l’incontro tra Roma e Udinese.