Torino-Lazio, le probabili formazioni

La sfida tra Torino e Lazio (stasera alle 19.30, Sky Sport Serie A) apre la 29^ giornata di Serie A . Belotti contro Immobile, ex compagni in granata e grandi amici, protagonisti di un ballottaggio per il posto da centravanti nella Nazionale di Mancini. All'Olimpico Grande Torino la squadra di Simone Inzaghi cerca conferme di quanto visto contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato: contro i viola i biancocelesti hanno vinto in rimonta (pochi giorni prima invece una incredibile rimonta era stata subita, a Bergamo contro l'Atalanta). I granata, dal canto loro, devono reagire dopo la sconfitta per 4-2 rimediata dal Cagliari.

Torino, ballottaggio Edera-Verdi



Subentrato a Edera nell'ultima sfida di campionato contro il Cagliari, Simone Verdi si candida per una maglia da titolare: questa volta vorrebbe essere lui a partire dal 1', ma questo è uno dei dubbi che Longo deve ancora sciogliere. O meglio, sicuramente nella sua testa ha già la soluzione, ma per noi resta un ballottaggio. Così come quello in difesa tra Djidji e Bremer. Da registrare il ritorno di Ansaldi sulla fascia sinistra, nel 3-4-3 che dovrebbe vedere il centrocampo completato da De SIlvestri sulla corsia opposta, con Lukic e Meité in mezzo.

TORINO (3-4-3) Probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Ansaldi; Edera, Lukic, Belotti, Berenguer.

Lazio, Correa e Caicedo affaticati

Simone Inzaghi è stato molto prudente nella conferenza stampa della vigilia, chiarendo che Marusic e Cataldi non ce la fanno (il secondo prenderà parte alla trasferta di Torino, ma non è pronto per giocare). La buona notizia è che Radu e Correa migliorano: il difensore sarà titolare, mentre il Tucu, affaticato, si gioca un posto con Caicedo. Confermati gli esterni di centrocampo visti contro Atalanta e Fiorentina: Lazzari e Jony.

LAZIO (3-5-2) Probabile formazione: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa.